Altri tre alabardati positivi, trasferta dell'Unione a Gubbio verso il rinvio

Dopo Sarno, Tartaglia e Litteri, tra le file della Triestina sono risultati positivi anche Ligi, Granoche e Boultam. A darne comunicazione è la stessa società rossoalabardata che aggiunge come la gara in programma sabato 7 novembre in quel di Gubbio potrebbe saltare. La richiesta di rinvio della gara valevole per la nona giornata di andata del girone B di serie C è stata inoltrata questa mattina alla Lega Pro. La positività dei giocatori alabardati è stata riscontrata in seguito agli esami del test eseguito mediante "tamponi rino-faringei".