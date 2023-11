Corteo pro Palestina, più di 1000 persone in piazza

TRIESTE - "Essere qui significa essere dalla parte dei diritti umani e della Palestina libera". Oltre 700 persone, stando a quanto riferito dalla Digos della questura giuliana, si sono date appuntamento nella serata di oggi 10 novembre in piazza Libertà a Trieste per manifestare sostegno alla popolazione di Gaza e dire no all'intervento militare in Palestina. Molti i giovani presenti, numerosi anche i richiedenti asilo, soprattutto nelle prime file del lungo corteo che ha attraversato il centro cittadino. Alla manifestazione si è visto anche Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg. Dal corteo, mischiato alle posizioni "laiche ed antifasciste" rappresentate simbolicamente dagli slogan "Free Gaza, Free Palestine", si sono alzati alcuni cori inneggianti alla "grandezza di Allah" (Allah Akbar ndr). Il corteo si è svolto in maniera pacifica.

Decine gli uomini e le donne della polizia di Stato schierati. Presente anche il reparto proveniente da Padova, in tenuta antisommossa. Durante la manifestazione è stato posto l'accento sulla narrazione occidentale del conflitto da parte degli organi di informazione. "Studiate la storia" uno degli slogan sentiti. Oltre ad associazioni e sodalizi culturali, in piazza sono scesi anche il Coordinamento No Green Pass (in fondo al corteo) e rappresentanze della società civile. Nelle prime file alcuni manifestanti hanno indossato alcuni cartelli, raffiguranti le stragi di civili compiute nel territorio della striscia di Gaza a seguito dei raid dell'aviazione israeliana. "Non possiamo dire che tutto è iniziato il 7 ottobre scorso - così dal megafono -, perché la questione va avanti da molto tempo. Bisogna studiare la storia". Dopo aver attraversato le vie del centro, la manifestazione si è conclusa in piazza Ponterosso con una canzone dedicata ai martiri palestinesi. Ai partecipanti è stato chiesto di fare un minuto di silenzio e di sventolare le bandiere della Palestina.