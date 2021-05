Guida senza patente, fermato a Cattinara: sanzionato 27enne

E' successo nel pomeriggio di ieri 2 maggio. Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, ritirata anche la carta di circolazione

Un giovane di origine kosovara nato nel 1994 e residente a Trieste è stato sanzionato nel pomeriggio di ieri 2 maggio dalla Polizia di Stato per guida senza patente. L'uomo, che non l'aveva mai conseguita, è stato fermato nella zona di Cattinara mentre si trovava a bordo di una autovettura assieme ad altri due suoi connazionali. Poco dopo sul posto si è recato il padre del sanzionato, intestatario del mezzo che è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Ritirata anche la carta di circolazione.