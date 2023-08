Guidavano ubriachi, due patenti ritirate

SISTIANA - I carabinieri di Duino hanno denunciato un 37enne di origini campane per guida in stato di ebbrezza. L'episodio è avvenuto nella nottata. L'alcoltest a cui è stato sottoposto ha fatto registrare un tasso due volte il limite consentito. I militari hanno provveduto a sequestrare la patente di guida. Stessa sorte poi per un coetaneo di Duino Aurisina che sottoposto all'alcoltest dai Carabinieri di Barcola fa registrare gli stessi valori.