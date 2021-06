Guida ubriaca ed esce di strada: scatta denuncia e ritiro della patente

Domenica mattina, poco prima delle 5, una triestina del 1975 si è resa protagonista di un’uscita autonoma a bordo della sua autovettura in via Costalunga. In palese stato di alterazione alcolica, la donna non ha riportato conseguenze fisiche. Sottoposta all’alcoltest, è risultata positiva ed è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza.

Su richiesta della sala operativa della Questura, raggiunta tramite il Numero Unico 112 da un altro automobilista in transito, sul posto è intervenuta una Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina.

Dopo le formalità di rito, gli operatori le hanno ritirato la patente di guida e le è stata sequestrata l’autovettura. Danneggiati il mezzo, il cancello carraio di un’abitazione e un’altra vettura in sosta.