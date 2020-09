Guida ubriaco e viene fermato dalla Polizia: denunciato 23enne

Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un cittadino kosovaro del 1997. Una Volante della Questura impegnata nel controllo del territorio ha notato un’autovettura transitare in piazza Venezia con a bordo cinque persone. Fermato il mezzo, gli operatori hanno identificato gli occupanti (quattro uomini kosovari e una cittadina ucraina) e hanno sottoposto il conducente all’alcoltest. E’ risultato positivo e l’uomo è stato denunciato.

