Guida ubriaco e contromano in autostrada durante il coprifuoco: sequestrata l'auto

Guidava contromano e ubriaco in autostrada ma è stato fermato dalla Polizia di Stato di Gorizia. Gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino sloveno di 63 anni, bloccato dopo aver percorso alcuni chilometri dell’autostrada “A34” in stato di ebbrezza e contromano. L’attività è stata effettuata dal personale della Squadra Volante della Questura allertato dalla Sala Operativa poco dopo le ore 20 di domenica 22 novembre, a seguito di una segnalazione; un equipaggio, già impegnato poco distante per i controlli connessi all’emergenza Covid-19, è riuscito ad intercettare e bloccare in sicurezza il conducente all’altezza della rotatoria di Sant’Andrea, apprendendo dall’uomo come lo stesso fosse entrato contromano in autostrada all’altezza dello svincolo di Farra d’Isonzo.

Gli accertamenti

Il conducente, parso da subito in evidente stato di ebbrezza, è stato immediatamente sottoposto ai rilievi alcolemici di rito, effettuati con l’ausilio della Polizia Stradale di Gorizia. Gli accertamenti hanno evidenziato un tasso di alcol nel sangue notevolmente superiore ai limiti di Legge e, pertanto, l'uomo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza, mentre l’autovettura è stata sottoposta al vincolo del sequestro amministrativo. Inoltre, il cittadino sloveno è stato sanzionato per l’inottemperanza alle normative previste in relazione all’emergenza Covid-19, poiché lo spostamento all’interno dei comuni dell’Isontino non risultava motivato da alcuna ragione plausibile. Proseguono, infatti, i controlli effettuati da tutte le Forze di Polizia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica: negli ultimi quattro giorni sono state controllate 2.119 persone di cui 24 sono state sanzionate per il mancato utilizzo dei DPI; 295 gli esercizi commerciali controllati.

Arrestato anche un latitante

Il 5 novembre scorso, sempre all’altezza della rotonda di Sant’Andrea, il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un 36enne, cittadino romeno, sorpreso in autostrada nonostante fosse gravato da un provvedimento di carcerazione per l’espiazione della pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il quale risultava ricercato dalle Autorità. Lo stesso, dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Gorizia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.