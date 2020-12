Guida ubriaco e “resiste” ai Carabinieri: patente ritirata e denuncia

Sfugge all'alt dei Carabinieri, subito raggiunto e bloccato, ha un tasso di oltre 5 volte il consentito. È successo ieri sera lungo la Sp1, dove un automobilista dapprima ha cercato di sottrarsi al controllo della pattuglia dei Carabinieri di Prosecco e poi dopo un breve e veloce inseguimento è stato raggiunto. Sottoposto all'alcoltest con l'etilometro del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, che sono giunti in supporto, l'uomo, un 46enne, residente sull'Altipiano della provincia di Trieste, ha fatto registrare 2,50 e 2,85 g/l, cioè un tasso oltre 5 volte il consentito. Per lui l'immediato ritiro della patente da parte dei Carabinieri di Prosecco, che poi l'hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale per non essersi fermato all'alt e per essersi dato alla fuga, oltre che per guida in stato di ebbrezza.