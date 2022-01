Guida ubriaco e si schianta contro le auto in sosta: denuncia e patente ritirata

Domenica notte la Polizia di Stato ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica e per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino turco del 1976. A bordo della sua autovettura è stato notato da una Volante percorrere a velocità sostenuta corso Italia. Si è diretto verso via Ginnastica e in via Crispi ha fermato la sua corsa andando a collidere contro alcuni motoveicoli in sosta, danneggiandoli.

Ha opposto resistenza agli operatori, che lo hanno identificato a fatica e sottoposto all’alcoltest, risultandone positivo. Motivo per il quale è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente, così come è stato sanzionato per le violazioni al codice della strada, come la guida effettuata a velocità non consentita. L’autovettura è stata prelevata dalla compagna dell’uomo, proprietaria del veicolo.