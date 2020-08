Guida ubriaco dopo la serata a Sistiana: "beccato" dai Carabinieri

Si mette alla guida dopo aver bevuto: aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite. È successo a un 27enne, che è stato fermato dai Carabinieri durante il weekend. Le numerose pattuglie dei Carabinieri, nei giorni scorsi, dispiegate su tutto il territorio provinciale hanno proceduto al controllo di oltre 300 mezzi e 800 persone, sanzionando 18 automobilisti per violazioni al Codice della Strada. Tre conducenti sono risultati positivi all’alcoltest. Le loro patenti sono state ritirate e, in due casi, si è proceduto al sequestro del veicolo.

Tasso alcolemico tre volte superiore al limite

Uno di loro era appunto il 27enne triestino che, dopo aver trascorso la serata nei locali della baia di Sistiana ed essere stato riaccompagnato a casa dagli amici che non lo ritenevano in grado di mettersi alla guida, ha deciso di uscire nuovamente in auto e tornare in baia per continuare la serata. È stato però intercettato da una pattuglia del Radiomobile di Aurisina che lo ha sottoposto alla prova con etilometro riscontrando un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito.