Va a Sistiana a fare festa, ma è già ubriaco: patente ritirata

DUINO - AURISINA - Arriva in baia di Sistiana già ubriaco, ma lungo la discesa per raggiungere la baia viene fermato dai carabinieri di Duino. È successo nella notte di oggi, domenica 3 settembre, a un giovane triestino. Al controllo con l'etilometro i valori sono risultati tre volte oltre il consentito e, per il giovane triestino, è scattato il ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. I controlli dei carabinieri di Duino sono proseguiti per tutta la notte.