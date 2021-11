Guida ubriaco e tampona uno scooter: due persone all’ospedale

La Polizia di Stato ha denunciato un triestino del 1983 per guida in stato di alterazione alcolica. Venerdì sera, alla guida della sua autovettura, lungo la strada provinciale che da Prosecco va ad Aurisina, ha tamponato uno scooter, facendo rovinare a terra una coppia che ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi, in particolare lo scooter, dal quale era fuoriuscita della benzina, mentre la Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina ha sottoposto all’alcoltest l’uomo, che è risultato positivo.

Motivo per il quale è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica. Gli è stata anche ritirata la patente di guida, mentre l’autovettura è stata posta sotto sequestro ed è stata affidata in custodia a una ditta specializzata.