Guidava una moto rubata, senza patente e sotto anfetamine: denunciato minorenne triestino

CAPODISTRIA (SLO) - Un minorenne triestino viaggiava in Slovenia su una moto rubata, senza patente e sotto l’effetto di droghe, quando è caduto in un fosso ed è stato trovato dalla polizia. E’ successo lo scorso venerdì 29 marzo, anche se la notizia è stata diffusa solo ieri: la polizia di Capodistria, intorno alle 19:50, è stata avvertita che, sulla strada tra Isola e Strugnano, una motocicletta giaceva in un fosso. Sul posto, gli agenti hanno accertato che si trattava di una Honda SH 150 con targa italiana, guidata da un 16enne triestino.

Come ricostruito dalle autorità il ragazzo, prendendo una curva a destra a velocità sostenuta, ha perso il controllo del veicolo ed è finito nel fossato per poi sbandare fino a fermarsi su una collina. Gli operatori di polizia hanno subito sospettato che stesse guidando sotto l'effetto di droghe, ed è stato così sottoposto a degli esami specifici. Si è infatti scoperto che era risultato positivo alla cannabis e alle anfetamine. E’ stato inoltre accertato che il 16enne non era in possesso della patente A in corso di validità e che il motociclo risultava rubato in Italia. Il minore è stato denunciato e la moto sequestrata.