La magia di Harry Potter arriva a Trieste: in via Settefontane apre "La bottega incantata"

Cappelli parlanti, bacchette magiche, libri stregati: in via Settefontane 5 è nata "La bottega incantata", un luogo magico dedicato agli appassionati di Harry Potter. Il negozio a tema Hogwarts, che ha aperto i battenti due mesi fa grazie al coraggio della 26enne Janette e la mamma Donatella, è un vero e proprio tempio dedicato ai fan del celebre maghetto. Al suo interno infatti c'è l'imbarazzo della scelta in tema di merchandising: gioielli, abbigliamento, le originali toghe della serie, bacchette magiche e molto altro ancora. Tutto rigorosamente "incantato". A rendere la bottega ancora più magica sono i dettagli curati dalla stessa Janette: dal caminetto del salotto dei Dursley da cui escono le lettere di Hogwarts indirizzate a Harry, al binario 9 e 3/4. "Ci sono anche Edvige, le foto degli zii di Harry e molte altre chicche – ha spiegato la 26enne –; è un modo per ricreare l'atmosfera magica della saga di J.K. Rowling. I bambini - ma non solo - rimangono senza parole non appena varcano la soglia del negozio. Quando vedo il loro stupore mi rendo conto di aver fatto centro. Questo per me ha un valore inestimabile".

Janette conosce bene quella sensazione, dato che lei stessa è una grande fan del giovane mago. Aveva solo sei anni quando è uscito il primo film: "mi sono appassionata da subito", ci racconta, "e quando ho imparato a leggere ho divorato tutti i libri". "Penso siano speciali non solo perchè ben scritti ma anche perchè il viaggio di Harry alla scoperta della magia è un po' anche il nostro: cresciamo e scopriamo quel mondo attraverso i suoi occhi. Siamo in molti ad amarlo e, devo dirlo, alcuni di noi stanno ancora aspettando la lettera di accettazione (acquistabile in negozio ndr)". Vent'anni dopo quella bambina ha finalmente il suo spazio magico, reso unico non solo dagli oggetti, ma anche e soprattutto da tutti coloro che hanno ancora la capacità di meravigliarsi: "Grazie a questo negozio ho realizzato il mio sogno. Il merito è anche dei miei genitori: per noi giovani è sempre molto complicato fare qualcosa di nostro. Fortunatamente ho accanto qualcuno che crede in me nonostante il momento storico, piuttosto delicato". "Credo però sia necessario e inevitabile andare avanti: perchè non farlo regalando un po' di magia?".



I prodotti de "La bottega incantata" si possono acquistare anche online sulla piattaforma Scontrino.com