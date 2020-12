Piatti stellati a casa: l'Harry's Piccolo lancia il delivery

Ancora freschi del prestigioso riconoscimento, ottenuto il 25 novembre scorso con l’assegnazione della seconda Stella Michelin, i due giovani Chef Matteo Metullio, Davide De Pra e l’intero staff del prestigioso ristorante di Piazza dell’Unità d’Italia a Trieste si rimettono in gioco e danno vita a un delivery davvero molto speciale. Entro le 18.00 di tutti i giorni, tranne il lunedì, sarà possibile prenotare la cena per la sera stessa scegliendo tra due menu, “Terra” e “Mare” e contattando l’Harry’s (telefonicamente chiamando lo 040 66 06 06 o tramite il contatto WhatsApp 370 306 1084). Sono ovviamente previste anche le prenotazioni in anticipo, proprio come solitamente avviene quando si decide di cenare in un grande ristorante. Chi preferisce l’asporto, dalle 18 alle 19 potrà ritirare l’ordine accedendo dal retro, come qualsiasi membro della brigata di cucina (Piazza dello Squero Vecchio, 2 – proprio sul retro dell’Hotel Grand Duchi d’Aosta con possibilità di posteggiare la macchina per il tempo di ritiro in zona carico/scarico).

Dalle 19 alle 21 circa i due Chef si daranno poi il cambio per consegnare loro stessi la confezione, appositamente preparata, a casa dei clienti che desiderano usufruire del delivery vero e proprio, provvisto di tutto tranne che di sale e pepe. Ed è a questo punto, aprendo la box e scoprendo quel che essa contiene, che inizia l’esperienza, non priva di sorprese. Matteo Metullio e Davide De Pra e i loro collaboratori seguiranno passo passo, in modo nuovo e creativo, il finissage dei piatti ordinati. L’invito è: “sentitevi parte della squadra, iniziata a giocare con il team e lasciatevi condurre dai nostri capitani. Noi non vediamo l’ora di iniziare, e voi?”. I menu, costruiti anche con il valido apporto di Elena Brussa Toi, la manager del Ristorante, varieranno ogni circa 15 giorni. All’ordine si potrà infine scegliere qualcuna delle golose proposte della Pasticceria dell’Harry’s, oltre ai vini più adatti per accompagnare i piatti attingendo alla selezione appositamente preparata dal Sommelier Manuele Duse.