L'Harry's Piccolo si conferma tra le stelle della cucina italiana

BRESCIA - L'Harry's Piccolo rimane nell'olimpo della cucina italiana confermando le due stelle Michelin anche per il 2024 ed aggiungendo allo speciale riconoscimento il premio Passion Dessert. L'annuncio è arrivato nella serata di oggi, in occasione della sessantanovesima cerimonia di premiazione tenutasi presso il teatro Grande di Brescia e condotta dalla presentatrice Federica Fontana. Per il ristorante di piazza Unità erano presenti gli chef Matteo Metullio e Davide De Pra. "Essere qui dal vivo è sempre emozionante - così Metullio -, e siamo felicissimi per il premio dedicato alla pasticceria. Lo vogliamo dedicare a Kevin Fejzullai, nostro responsabile di pasticceria al piatto".