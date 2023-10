In casa oltre 600 grammi di hashish e 2800 euro: denunciato

GRADISCA D'ISONZO - Teneva nascosti in casa casa oltre 600 grammi di hashish e quasi 3 mila euro in contanti ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente. E' successo nei giorni scorsi a un 18enne italiano residente nell'isontino, nel corso delle attività di prevenzione e repressione del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gradisca d’Isonzo, in esecuzione ad una perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia emessa nei confronti del giovane, hanno rinvenuto la sostanza stupefacente (una parte suddivisa in dosi e conservata in barattoli di vetro e un'altra in panetti) e il denaro, 2800 euro in contanti, all’interno di un frigorifero e di un armadio. La sostanza stupefacente è stata pertanto sottoposta a sequestro unitamente ai soldi poiché ritenuti essere il provento dell’attività illecita ed il giovane, incensurato, è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente.