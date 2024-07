Morto Roberto Hausbrandt, il ricordo dell'azienda: "Rivoluzionò il mondo del caffè"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Pochi giorni fa è venuto a mancare Roberto “Bobby” Hausbrandt, ottantacinquenne ultimo discendente della famiglia che ha rivoluzionato il mercato del caffè, non solo in Italia. La funzione funebre si è tenuta oggi 20 luglio alle 9:30 nella Chiesa Luterana Evangelica di largo Panfili, a Trieste. Roberto Hausbrandt è sempre stato un appassionato e fine intenditore del prodotto che ha fatto la fortuna della sua famiglia. Ereditò la guida dell’azienda alla fine della seconda guerra mondiale e ne resse le sorti fino al 1977, quando questa venne ceduta a Martino Zanetti, che trasformò il marchio in Hausbrandt Trieste 1892 SpA, aggiungendo il luogo e la data di fondazione.

Martino Zanetti ha frequentato Roberto Hausbrandt e ne ricorda la competenza professionale, il suo particolarissimo modo di essere e la sua allure aristocratique. Zanetti ha acquisito un marchio ben conosciuto in tutta la Mitteleuropa e in tutti i Balcani e ne ha mantenuto intatto il prestigio e l’esclusività, non associando mai al marchio il nome della famiglia Zanetti. Nel contempo ha dato un nuovo impulso all’attività e oggi sono ben novanta i Paesi in cui è presente il marchio Hausbrandt. L’anno scorso Martino Zanetti ha organizzato, nel Salone degli Incanti di Trieste, la mostra Hausbrandt e Trieste. Cultura e commerci mitteleuropei

1892 – 2023. Si sono celebrati più di 130 anni di caffè a Trieste, con immagini esclusive tra cui i poster e le illustrazioni degli insuperabili Leopoldo Metlicovitz,

Marcello Dudovich e Luciano Biban. La mostra è stata organizzata da Fondazione Hausbrandt in collaborazione con il Comune di Trieste e ha goduto del patrocinio della Regione Friuli–Venezia Giulia e del Comune di Treviso.

Martino Zanetti ha sempre guardato con grande rispetto la storia della famiglia Hausbrandt e ha operato affinchè il marchio occupasse, nel mondo, il ruolo che si merita.