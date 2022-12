"Sogno di diventare medico", storia di M., in fuga dall'Afghanistan e volontaria per Sant'Egidio

TRIESTE – Essere costretti ad abbandonare la propria casa per la sola colpa di preferire la libertà di un mondo a colori alla cupezza di un regime dittatoriale. A Trieste, al pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio, c’è un tavolo dove i miracoli non si manifestano come esclusiva agiografica, perché quella sacra, oggi 25 dicembre, ha il volto di una famiglia di etnia hazara. Bersaglio di ondate di violenze e di pulizia etnica da parte del regime dei talebani, nel migliore dei casi la comunità è stata forzata a lasciare l’Afghanistan, anche dopo l’abbandono degli Stati Uniti del territorio nazionale. In altri casi sono stati sterminati, assassinati, vittime di attentati. Chi è rimasto vivo e aveva lavorato con il governo precedente e con gli americani, è stato colpito dal divieto di rimanere in patria. Tra questi, anche la famiglia di M., giovanissima studentessa al terzo anno di una scuola superiore di Trieste che, in occasione del pranzo della Sant’Egidio, ha fatto la volontaria, servendo un pasto caldo al suo e a molti altri nuclei famigliari.

L'arrivo, la scuola e il sogno

“Sono arrivata nel 2019 – spiega a chi scrive in un italiano pressoché perfetto–, dopo che mio padre se n’era andato dall’Afghanistan un anno prima”. Nel cassetto il sogno di finire le scuole superiori, iscriversi alla facoltà di medicina e chirurgia e diventare medico, così da poter aiutare gli altri. Nel frattempo, però, è la Comunità di San’Egidio ad averle regalato un sorriso. All’incirca un mese fa, grazie ad un corridoio umanitario, un’altra parte importante della famiglia è riuscita a raggiungere l’Italia e a tirare un sospiro di sollievo. “Sono molto felice, ora siamo tutti assieme”. Il padre era arrivato a Trieste a piedi ed oggi, a distanza di qualche anno, lavora nell’edilizia. La madre non lavora, mentre i due fratelli studiano. “Uno lo fa al mattino e l’altro la sera” spiega M., perché “di giorno fa l’operatore culturale all’Ics”.

"Qui sono libera, in Afghanistan no"

Al tavolo sorridono tutti, chiacchierano e osservano i balli di gruppo che vengono improvvisati dall’animazione musicale allestita per l’occasione. I bambini corrono veloci tra gli sguardi degli oltre 250 ospiti presenti, mentre Funky Gallo di Zucchero agita dolcemente la festa di Natale. La storia della famiglia di M. è difficile, stracolma di persecuzioni e di violenze che hanno lasciato il segno. L’Afghanistan dei talebani è ripiombato nell’oscurità, nonostante le promesse sbandierate fin dagli accordi di Doha, in quel Qatar oggi sconvolto dagli scandali per il tentativo di corrompere membri del parlamento europeo. Alla richiesta delle generalità e prima di riunire tutta la sua famiglia per una foto, M. ha un sussulto di diffidenza, che svanisce subito dopo. “Io sono molto felice di vivere qui perché in Italia io sono libera di scegliere ciò che mi piace fare. Lì no, in Afghanistan non lo sei”.

Abbiamo mantenuto l'anonimato di tutti i componenti della famiglia in virtù dello status di protezione e per non renderli identificabili dai talebani.