Casa di riposo Hotel Fernetti, altri sette casi di Coronavirus

Nella residenza per anziani Hotel Fernetti si sono registrati altri sette casi di Coronavirus. Questa mattina l'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina in una nota ufficiale aveva parlato di quattro positività (anche se la struttura parla di tre contagi), si devono sommare quindi altri sette anziani il cui risultato del tampone ha dato esito positivo. Le persone dovrebbero venir trasferite anch'esse presso la Rsa San Giusto, aperta a tempo record per far fronte agli ultimi casi emersi all'interno della casa di riposo in comune di Monrupino.

Alla base di quello che rappresenta un focolaio di ritorno (l'Hotel Fernetti era stato fortemente interessato dalla pandemia, con quasi 40 contagi ai quali si aggiunsero svariati decessi) ci sarebbe la positività di un'assistente (del tutto asintomatica, come da affermazioni della stessa struttura e dell'assessore regionale alla Sanità Riccardo Riccardi ndr) che avrebbe contratto il virus in famiglia e, più precisamente, a causa della contagio del marito risultato positivo (che aveva iniziato a non percepire gli odori) ed in questo momento in isolamento domiciliare. Si tratta di un imprenditore edile di origini kosovare.

La struttura ha chiesto all'imprenditore di fornire tutti i nominativi per poter tracciare la mappa del contagio e ha "allontanato la moglie" dalla casa di riposo per circoscrivere maggiormente l'area del contagio. "Abbiamo avvisato tutti gli uffici competenti, dato vita ai protocolli anti CoViD-19 e tamponato 93 persone tra ospiti e personale" così il titolare Fabio Baldè.

La notizia è in aggiornamento