Lipizza, fuga dall'hotel senza pagare: coppia di italiani lascia conto da 2300 euro

LIPIZZA (Slovenia) - Svaniti nel nulla, lasciando un conto da circa 2300 euro. Una coppia di turisti italiani (due giovani, rispettivamente un uomo ed una donna) sono ricercati dalla polizia slovena con l'accusa di non aver pagato il lungo soggiorno presso l'hotel Maestoso di Lipizza, a due passi da Trieste. Al momento non sono note le generalità delle persone. La celebre struttura alberghiera, contattata telefonicamente da TriestePrima, ha confermato i fatti avvenuti ieri 28 settembre ma non ha potuto rilasciare dichiarazioni sull'identià dei ladri. Secondo quanto si apprende, i due avrebbero usufruito di una camera per molti giorni, a cui si aggiungono numerosi servizi extra. Sul fatto indaga la polizia di Capodistria.