L'hotspot per migranti che nessuno vuole: 14 mesi di annunci, baruffe e dietrofront

TRIESTE - Hotspot sì, hotspot no, hotspot buh. Il balletto delle istituzioni e del partito della "struttura unica" per la gestione dei migranti in Friuli Venezia Giulia non tende ad arrestarsi. E' passato più di un anno dal periodo in cui fioccavano i primi annunci da parte del Viminale, con dietro il codazzo di prefetti e maggioranze politiche pronte a ergersi a forze risolutrici del fenomeno migratorio. Da allora a Trieste si sono visti solo grandi titoli e poco altro, con la rotta balcanica che continua imperterrita a macinare numeri e tragedie, nell'immobilismo pressoché generale di fronte ai sempre più diffusi fenomeni criminali che interessano le diverse direttrici tra la Turchia e la Slovenia. Il Silos è sempre lì, a certificare il fallimento umano di chi dovrebbe occuparsene. La struttura di Coop Alleanza è ormai uno squat, un posto occupato da anni e che nessuno vuole gestire. Tra il fango, i topi e lo spaccio di hashish, solo la prima linea dell'accoglienza è rimasta lì, a tentare di rendere dignitose quelle vite ormai abbandonate da tutti.

La cronologia di ciò che non è stato fatto

Un anno, dicevamo. E' metà gennaio del 2023 quando i titoli dei giornali raccontano di primi importanti movimenti sul territorio. "L'ex prefetto di Trieste Valenti pianifica struttura sul territorio" così la Rai regionale. Valenti ha vissuto sempre con il sorriso nella Venezia Giulia e dintorni e, da Fedriga ai deputati del Friuli Venezia Giulia - forse anche in una parte della sinistra -, c'è speranza che quella vicinanza emotiva possa fare la differenza. I presupposti ci sono tutti. Valenti conosce la zona molto bene, ha mantenuto buoni rapporti con tutti ed ora è a capo di una struttura che il governo "inventa" per gestire l'immigrazione su tutto il territorio nazionale. "Andremo a prendere gli scafisti in tutto il globo terracqueo", era stato lo slogan iniziale dell'esecutivo. Poi, dopo gennaio, le cose si fermano. Passano i mesi e ogni conferenza stampa è buona per fare sempre la stessa domanda: "Ci sono novità sull'hotspot?". "Ci stiamo lavorando" è la risposta.

Annunci, annunci e solo annunci

Il 17 maggio Valenti torna a Trieste. L'occasione è l'incontro con i prefetti del Friuli Venezia Giulia, la solita discussione sulla rotta balcanica e il necessario aggiornamento della questione hotspot. "Ci sono novità?". "Ci stiamo lavorando". L'estate poi si lavora un po' meno, ma finalmente, poco prima delle ferie d'agosto, arriva il nuovo annuncio. Questa volta lo fa il prefetto di Trieste, Pietro Signoriello. L'Ansa titola "Individuata area per hotspot in Fvg". Signoriello dice che l'idea non è quella di un centro di grandissime dimensioni, ma di una struttura che possa essere "un polmone". Eh sì, c'è bisogno di respiro in regione. Il problema è quello di far diventare il Friuli Venezia Giulia come i luoghi di sbarco, ma la verità è che nessuno, in regione, vuole trasformare il territorio in una seconda Lampedusa. "Fvg è saturo" continua Signoriello. Nei giorni successivi si viene a sapere che l'area individuata è Jalmicco, località di 800 abitanti alle porte di Palmanova. Niente da fare, anche qui, come dappertutto, scatta la rivolta.

Nessuno li vuole

E' l'ex caserma Lago il luogo scelto. Poi sì, no, forse, buh, meglio un'altra volta. Così tutto si ferma. Il governo ha altre priorità e non si vuole forzare la mano. E' un altro balletto, ma pubblicamente c'è sempre quel "stiamo lavorando". Poi però, all'orizzonte, non si vede nulla. Si parla di modello Sicilia, la Lega dice che ci vuole una struttura da 250 posti, i sindacati di polizia scalpitano. "Stiamo lavorando" spiegano dal Viminale. Nel frattempo mancano risorse, i poliziotti vanno in pensione e la coperta non è mai stata così corta (a fine 2023 in Italia mancano oltre 10 mila rappresentanti delle forze dell'ordine, secondo gli ultimi numeri). A settembre Piantedosi rassicura tutti: "E' un tema in agenda" è, però, solo una versione aggiornata del "stiamo lavorando". Poco dopo vengono trasferite decine, se non centinaia di migranti dal Friuli Venezia Giulia. Si va soprattutto in Sardegna, così si svuota un po' il Silos e si fa respirare chi è in debito d'ossigeno. Sì, il famoso polmone. Lì dentro, nel frattempo, scattano denunce, feste e polemiche politiche. Ma di soluzioni all'orizzonte neanche l'ombra.

Il vertice di questa mattina

Il 7 ottobre Hamas attacca Israele. I confini si chiudono di nuovo (anche se si passa dove si vuole, suvvia). All'inizio l'intelligence mette in guardia tutti. Lungo la rotta balcanica potrebbero passare terroristi. "Ok, chiudiamo, sì sì, è meglio, che discorsi", così la pensano più o meno tutti. Ma i migranti continuano ad arrivare e il flusso è sempre quello. Oltre 10 mila le persone passate (quelle di cui le associazioni hanno certezza) per Trieste nel 2023. L'hotspot finisce di nuovo nel dimenticatoio, fino a quando, con il tempismo che lo contraddistingue, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza (che non vuole l'hotspot nella "sua" città), tradisce le sue origini friulane e se ne esce con un vero e proprio coup de théâtre: "Bisogna farlo in Friuli". Apriti cielo. Il centrodestra si spacca di nuovo sulla questione, con l'hotspot che torna in agenda in vista delle prossime elezioni europee. Questa mattina altro grande vertice in prefettura sul caso. "Novità sull'hotspot?". "Stiamo lavorando".