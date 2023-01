Orientamento dopo le medie: sabato porte aperte in tutte le sedi IAL del Fvg

Sabato 21 gennaio 2023, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, porte aperte in tutte le sedi IAL del Friuli Venezia Giulia, per conoscere da vicino le strutture ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che portano al conseguimento di Qualifica triennale e Diploma professionale, riconosciute a livello europeo e sostenute dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con iscrizione e frequenza gratuita.

Una giornata dedicata ai genitori e agli studenti alle prese con la non facile decisione del “cosa farò da grande” per entrare nei laboratori, incontrare gli allievi della scuola all’opera, ed approfondire, con l’aiuto dei tutor e dei docenti, l’offerta formativa, il programma di studio, e verificarne la corrispondenza con le proprie aspettative e motivazioni. E c’è di che scegliere, perché allo IAL FVG si può diventare installatori e programmatori di oggetti intelligenti (IoT), tecnici della modellazione e fabbricazione digitale, operatori della ristorazione, addetti alle vendite, alla promozione ed accoglienza turistica, operatori del benessere e meccanici. E da quest’anno una grande novità: la robotica. Il 17-18-19 gennaio nelle sedi IAL di Pordenone, Gemona e Gorizia sono in programma Laboratori di Robotica per conoscere il nuovo percorso professionale in Installatore e manutentore di sistemi robotici.

In una sessione di 3 ore, i ragazzi si cimenteranno nel programmare il braccio robotico e.DO ROBOT e scopriranno le applicazioni reali della robotica nel mondo del lavoro. Per Scuola Aperta di sabato 21 gennaio 2023, è possibile chiedere informazioni e prenotare la visita contattando una delle sedi IAL FVG compilando direttamente questo modulo. Per chi fosse impossibilitato a partecipare, può sempre richiedere un colloquio individuale su appuntamento, contattando il servizio di Orientamento via email orientamento@ial.fvg.it link utili:

- Sedi e percorsi professionali della Scuola del Saper Fare

- prenotazione Scuola Aperta 21 gennaio

- prenotazione Laboratori di Robotica