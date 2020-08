ICGEB Science & the City Young: quattro giorni con gli esperti della ricerca bio-medica

Tre incontri si terranno al Teatro Miela, mercoledì 9 e 16 settembre e martedì 29 settembre 2020, mentre venerdì 25 settembre Science&theCity_Young si sposta in piazza Unità in occasione di Trieste Next - Festival della ricerca scientifica. Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 18.00 e vedranno esperti della ricerca bio-medica confrontarsi su tematiche di nuova generazione - i virus, i tumori, i vaccini, le malattie cardiovascolari - definendo i rischi e le conseguenze delle nostre scelte e dei nostri stili di vita.

Obiettivo della manifestazione è offrire al pubblico, e ai giovani in particolare, l’opportunità di incontrare medici, scienziati e ricercatori, oltre che esperti in comunicazione scientifica. Gli appuntamenti avranno un taglio dinamico e veloce e seguiranno il formato dei talk show, in cui un parterre di esperti si confronterà per 60 minuti su un tema di attualità scientifica. Tramite innovativi metodi di comunicazione, apertura mediatica sui social, sondaggi istantanei e l’attiva partecipazione di studenti dell’Università di Trieste per facilitare l'interazione con il pubblico e stimolare il dibattito. Alla fine di ogni incontro, il pubblico in sala avrà la possibilità di rivolgere domande direttamente ai relatori. Tutti gli appuntamenti di Science&theCity_Young saranno moderati da Serena Zacchigna.

Il programma

Presentato sotto l’egida di ESOF, si inizia con l’appuntamento di mercoledì 9 settembre, alle ore 18:00 al Teatro Miela, con gli esperti internazionali Mauro Giacca, già Direttore Generale dell’ICGEB, ora a King’s College London, UK, e Luigi Naldini, Direttore del San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, IRCCS, Ospedale Universitaria San Raffaele, Milano, Italia che apriranno un dibattito sui Virus: amici o nemici?

Il secondo appuntamento sarà mercoledì 16 settembre alle ore 18.00 al Teatro Miela dal titolo Tumori contagiosi, vaccinarsi si può, centrato sul legame tra virus e tumori e su possibili vaccini. Ne parlerà Marcello Pinti, Professore associato di patologia generale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e Ricercatore AIRC che inizierà con una panoramica sulle infezioni virali strettamente correlate allo sviluppo di tumori. Poi sarà la volta di Paola Massimi, ricercatrice nel laboratorio di Tumour Virology e collaboratrice di Lawrence Banks, attuale Direttore generale dell’ICGEB ed esperto a livello internazionale di Papillomavirus umano (HPV).

L’appuntamento di venerdì 25 settembre, alle 18.00 nell’AREA Talk in Piazza Unità, avrà luogo nell’ambito della manifestazione Trieste Next - Festival della ricerca scientifica. Si parlerà del ruolo dell’alimentazione e dell’attività fisica nella prevenzione di molte malattie. Il titolo di quest’ultimo appuntamento è Mordi e fuggi, l’elisir di lunga vita. Il primo ospite sarà Michela Zanetti, coordinatrice del team nutrizionale e diabetologico ospedaliero dell’Università degli Studi di Trieste, che illustrerà le caratteristiche e l’importanza di una corretta nutrizione. L’aspetto sportivo, e il suo effetto sulla nostra salute sarà invece trattato da due esponenti di Allianz Pallacanestro Trieste: Andrea Pecile, responsabile del settore giovanile, e Lorenzo Giannetti, preparatore atletico del settore giovani. All’evento parteciperanno numerosi atleti del settore giovanile di Allianz Pallacanestro Trieste.

Martedì 29 settembre si ritorna al Teatro Miela alle ore 18 per affrontare il tema Sigarette E-cigarette, cosa rischiamo veramente? Le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi con tabacco riscaldato sono sempre più popolari, soprattutto tra i giovani ma, come segnala l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono prodotti non proprio innocui per la salute né di chi “svapa” né di chi sta accanto. Il primo ospite sarà Roberto Boffi, Pneumologo Responsabile della S.S.D. Pneumologia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e membro del Comitato Scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi; uno dei massimi esperti nel campo delle patologie polmonari legate al fumo di sigaretta, sia tradizionale che elettronica. A seguire, il pneumologo Marco Confalonieri, Direttore Struttura complessa di Pneumologia Asugi, Trieste e Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio, approfondiranno il tema della percezione e accettazione dei rischi in campo sanitario e dell’efficacia degli interventi di prevenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ingresso in Teatro agli incontri, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Tutti gli eventi sono in italiano e saranno anche in live streaming.