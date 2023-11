Ics contro Tamaro: "Vuole uno stato di polizia, sconcertante e pericoloso"

TRIESTE - "Azioni configurabili come reato e poteri consentiti al personale delle agenzie che si occupano della sicurezza nazionale, ma che il Sap vorrebbe concedere ai poliziotti di pattuglia, come in uno stato di polizia". Gianfranco Schiavone di Ics definisce "sconcertante e incredibile" l'intervento con cui Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia, ha commentato i recenti episodi di cronaca e, più in generale, la situazione sul confine orientale. "I commenti lasciano allibiti. Trieste - scrive Schiavone -, come tutto il paese, sta vivendo un aumento di episodi di microcriminalità; si tratta di un fenomeno che però non ha alcuna relazione con presunti scontri su base etnica o addirittura riconducibili con la responsabilità legate alla gestione dell’accoglienza".

"Ignora i veri problemi: questa città è respingente"

Secondo il presidente di Ics "è vero il contrario, poichè negli episodi di microcriminalità sono coinvolti anche giovani italiani e l’espansione di fenomeni come le babygang, sono il sottoprodotto culturale di forme di alienazione che tutti i nostri giovani subiscono; la capillare diffusione nelle giovani generazioni di alcol e sostanze non ha una radice etnica, non è imputabile a sedicenti modelli culturali di culture "altre", bensì attiene invece all’assenza di prospettive di vita e semmai all’assorbimento di nuovi “modelli” culturali negativi, questi sì, tutti autoctoni". Per Schiavone la posizione del Sap è "retorica" e lo specchio di una "repressione che volutamente ignora i veri problemi, ovvero quelli di una città che è divenuta respingente in termini di spazi e socialità".

"Visione pericolosa per l'ordinamento democratico"

La colpa di tutto ciò è attribuibile, secondo l'Ics, al taglio delle risorse in favore delle politiche di integrazione e accoglienza, taglio operato dagli esecutivi nazionali che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni. Ma è il rinvio alle disposizioni che "esonerano da responsabilità penale gli agenti dei servizi segreti" e che Tamaro cita nel suo intervento, a preoccupare di più Schiavone. "Tali situazioni nulla hanno a che fare con l'ordinaria attività di polizia - sottolinea il presidente di Ics -, una proposta talmente incredibile che potrebbe forse anche far sorridere, ma non bisogna farlo, perché quella di Tamaro è una visione cupa e pericolosissima per l'ordinamento democratico che va isolata e contrastata senza remore".