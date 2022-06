"Documenti, prego" ma ha un malore e non risponde, turista salvata in extremis

Una cittadina di origini tedesche è stata salvata dai sanitari sloveni dopo essere rimasta vittima di un ictus mentre, poco dopo le 5 del mattino di lunedì 6 giugno, si trovava a bordo di un autobus di linea intento ad oltrepassare il valico di Sicciole, alla frontiera tra Slovenia e Croazia. La polizia di frontiera si è accorta dell'improvviso malore perché la donna, 60 anni, non ha risposto alla richiesta di esibire i documenti necessari ad entrare in Slovenia. Gli agenti hanno notato del sangue alla bocca e hanno immediatamente allertato i sanitari. A bordo del pullman anche una dottoressa che ha prestato i primi soccorsi alla povera donna. Dopo averla messa in posizione supina, i sanitari l'hanno trasportata in ospedale.