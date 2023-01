Ictus: la Stroke Unit di Asugi è "centro platino" e tratta 600 pazienti l'anno

La Stroke Unit di Asugi, che ogni anno ricovera 600 pazienti colpiti da ischemia cerebrale, riceve il riconoscimento "platino" nell'ambito del premio ESO-Angels. Il premio viene rilasciato ogni quadrimestre ai centri che hanno aderito alla iniziativa supportata da european e world stroke organization per migliorare l’assistenza dei pazienti colpiti da stroke nella fase acuta e sub-acuta.

In una scala di riconoscimenti (oro, platino o diamante), già dal primo quadrimestre del 2020, a tutt’oggi la Stroke Unit riceve il premio platino, segno di eccellenza a livello nazionale e internazionale, dimostrata dal fatto che i pazienti ricoverati hanno tempi di recupero in linea con gli standard previsti a livello internazionale. Un'attività proseguita anche durante la pandemia COVID, con percorsi dedicati.

L'azienda ringrazia tutto il personale medico, infermieristico e di comparto della Clinica Neurologica – SS Stroke Unit, della SC Radiologia Diagnostica e Interventistica, della SSD Radiologia Interventistica, ldella SC Riabilitazione, della SC Pronto Soccorso e del 112 e della Rianimazione per il lavoro svolto. Ogni anno in ASUGI vengono ricoverati circa 600 pazienti colpiti da stroke; il 35-40% dei pazienti con ischemia cerebrale viene avviato tempestivamente ai trattamenti riperfusivi (trombolisi e trombectomia), che, insieme al nursing infermieristico dedicato e alla successiva fase di riabilitazione neuromotoria e logopedica, consente di dimettere a domicilio circa il 35% dei pazienti in 7-10 giorni dall’evento acuto.