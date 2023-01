Produrre idrogeno nelle aree industriali dismesse: in arrivo 14 milioni di euro dal Pnrr

UDINE - La Regione apre un avviso pubblico per incentivare la produzione di idrogeno nelle aree industriali dismesse con fondi Pnrr per 14 milioni di euro. Dovrà essere prodotto "da fonti rinnovabili della zona ed essere utilizzato localmente sia nel sistema produttivo che nei trasporti o anche in altri ambiti. L'obiettivo è quello di creare un ecosistema dell'idrogeno verde che costituisce l'avvio delle hydrogen valleys e che ci consentirà di imprimere una spinta innovativa alle nostre imprese" ha spiegato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, che ha proposto - di concerto con i colleghi all'Energia e difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, e al Lavoro, Alessia Rosolen - le due delibere che definiscono le direttive e lo schema di avviso per l'assegnazione dei contributi.

"È un'occasione irripetibile per rilanciare zone industriali degradate in un contesto di superamento dell'approvvigionamento energetico da fonti fossili con fonti rinnovabili e a emissioni climalteranti neutre con incremento della sicurezza energetica per la nostra Regione e il nostro Paese, obiettivi strategici sia in ottica di tutela dell'ambiente quanto necessaria per contenere i costi dell'energia per le nostre imprese, cui va garantita la competitività, e le famiglie" ha commentato Scoccimarro.

Per Rosolen "l'iniziativa è parte di un progetto più ampio che coinvolge il sistema di ricerca regionale impegnato, con l'Amministrazione regionale, nell'attrazione di fondi europei da convertire in opportunità di crescita sostenibile e di qualità per il nostro territorio". L'importo complessivo assegnato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica alla Regione Friuli Venezia Giulia per realizzare l'investimento è pari a 14 milioni di euro. La domanda da parte dei beneficiari dovrà essere presentata entro il 24 febbraio 2023 e gli interventi finanziati dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2026 per rispettare l'obiettivo del Pnrr.