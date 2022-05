Agguato delle Iene a Dipiazza: "Dove va con quel c*lo?"

Il caso Dipiazza - Alpini approda alle Iene, l'inviata Alice Martinelli si è presentata a Trieste con un complice, che lunedì scorso, prima del Consiglio Comunale, ha approcciato il sindaco per strada con un apprezzamento: "Guarda che figo! Dove va con quel c*lo lì?". La provocazione fa evidente riferimento alle dichiarazioni di Dipiazza, che a Telequattro aveva difeso il corpo degli Alpini dopo le denunce di molestie in seguito al recente raduno. In quell'occasione aveva dichiarato "Siamo maschi, è normale fare apprezzamenti. La violenza è un'altra cosa".

Nella puntata, andata in onda ieri, il sindaco non ha reagito bene agli apprezzamenti e ha risposto all'attore insultandolo pesantemente ("Testa di c*zzo"), e impugnando il telefono, come per chiamare aiuto. In seguito è intervenuta Alice Martinelli, svelando la provocazione, e il primo cittadino si è rivolto alla Polizia spiegando: "Mi stanno massacrando". "Come si è sentito?" ha incalzato l'inviata, e Dipiazza ha risposto: "Quando un uomo mi fa delle proposte mi sento un po'imbarazzato".

"Non è giusto fare apprezzamenti per strada alle donne, perché non è detto che queste donne lo apprezzino" ha spiegato Alice Martinelli, e il primo cittadino ha ribadito la sua posizione: "Il più bel regalo che ci ha fatto il buon Dio sono le donne e allora lasciateci che guardiamo queste belle donne e che possiamo fare degli apprezzamenti", per poi difendere nuovamente gli Alpini sostenendo che "rappresentano i valori del nostro paese".

Quando poi Martinelli ha parlato del disagio provato in gioventù per le 'avances' indesiderate, il sindaco ha risposto "Con tutti i problemi che abbiamo in questo paese questo è un grandissimo problema". Dipiazza ha infine negato di essersi indispettito per l'approccio del ragazzo "no, non mi ha dato fastidio, lei ha un'idea strana della mia persona".