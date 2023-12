Il grande cuore di Ies: l'asta benefica per la ricerca contro i tumori infantili al cervello

TRIESTE - La rivista “Ies”, che da 23 edizioni racconta le curiosità di Trieste ai suoi visitatori, dedica il suo ultimo numero a Il Fondo di Gio Onlus, un'associazione che promuove la ricerca sui tumori cerebrali, in particolare quelli infantili. Nella presentazione del 23esimo numero, lo scorso giovedì 15 dicembre al Trieste Convention Center in Porto Vecchio, è stata infatti indetta un’asta di beneficenza in cui sono stati raccolti circa 600 euro, che saranno devoluti dall’editore Prandicom all’associazione. Ies, che vuole rappresentare il cuore della parola Trieste, ossia le sue lettere centrali, ha deciso di “metterci il cuore” e ha annunciato che, da questo numero in poi, presenterà ai suoi lettori le realtà benefiche del territorio.

Il Fondo di Gio

Il piccolo Gio, che dà il nome all’associazione, è Giovanni Scropetta, un bimbo che è venuto a mancare prematuramente a soli otto anni a causa di un tumore, contro il quale ha combattuto con grande forza e fierezza per un quarto della sua vita. Il logo dell'associazione, un arcobaleno, è nato prprio dalla fantasia di Gio. “Questo disegno esprime serenità - si legge sul 23esimo numero di Ies -, e racchiude, nella sua colorata e luminosa semplicità, tutta la forza della speranza nella vittoria contro i tumori cerebrali. Ies invita a sostenere questa realtà, con un'elargizione al fondo di Gio Onlus, a favore dei ricercatori, o anche con la semplice condivisione della foto di un arcobaleno si Instagram @ilfondodigio, #arcobaleniperlaricerca. Un piccolo, grande messaggio di speranza”.

L’asta benefica

Nella serata della presentazione, come anticipato, è stata organizzata un’asta benefica, dove sono stati banditi oggetti legati alla rivista come il primo numero, un disegno dell’illustratore Ian Sedmak, il libro “Giocoviz” del direttore Giovanni Marzini, una girandola del festival Boramata, oltre a due biglietti per lo spettacolo di “Gospel Night with dream gospel voices” (il 22 dicembre al Rossetti) e molto altro. I numerosi presenti hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa.

Il primo numero in tedesco

Altra novità di questa edizione: per la prima volta è stata stampata una versione in italiano e tedesco (circa il 30 per cento della tiratura totale) oltre a quella, consueta, in italiano e in inglese. Questa versione, è stato spiegato, “si rivolge al cuore del turismo triestino, ossia la parte germanica - mitteleuropea, e ha riscosso grandissimo successo”. Ulteriori informazioni sul sito www.Triestelifestyle.com