Vandali si accaniscono contro la sagoma del capriolo: dopo la “decapitazione” il furto

Una nuova sagoma di capriolo è stata la colloca ta nella parte bassa di v iale Cacciatore che va a sostituire quella recentemente oggetto di un atto vandalico. L’iniziativa, a cura dell’Ufficio Zoofilo del Comune, in collaborazione con l’Enpa, era partita qualche mese fa con il posizionamento, a bordo strada, di due sagome di capriolo in legno, realizzate dal falegname comunale Stefano Lopresti, a ffettuosamente soprannominate “Stefi” e “Lele”, nel contesto del bosco di 60 ettari, vicino ai solchi di attraversamento degli animali selvatici, in prevalenza privilegiati dai caprioli, dove purtroppo si verifica il maggio r numero di investimenti di questi animali. E proprio per fungere da monito a i veicoli che transitano lungo il v iale Cacciatore.

P urtroppo nel corso della notte tra il 25 e 26 agosto la sagoma del capriolo “Lele”, posizionata nella parte alta del viale Cacciatore, è stata sottratta da ignoti , ma l’Ufficio Zoofilo, disponendo ancora de lle apposit e forme sagomate, è già pronto a ricollocarne una nuova.