Nessuna notizia da ieri pomeriggio, si cerca un 68enne di Capodistria

Igor Rej è stato visto l'ultima volta verso le 17 di ieri 31 marzo in un campo nei pressi della località Gažon, alle spalle del comune istriano

il Dipartimento di polizia di Capodistria ha diramato l'appello lanciato dai famigliari per la scomparsa di Igor Rej, 68enne di Capodistria visto l'ultima volta nel tardo pomeriggio di ieri 31 marzo in un campo nei pressi della località Ga?on. Chiunque l'abbia visto o sia in possesso di informazioni relative alla sua scomparsa è pregato di segnalarlo al 113 oppure telefonando al numero +386 80 1200.