Carabinieri: il comandante interregionale Stefanizzi in visita a Trieste

TRIESTE - Oggi, il Comandante Interregionale dei Carabinieri, Gen. C.A. Maurizio Stefanizzi, ha visitato il Comando Provinciale di Trieste. Ricevuto dal Col. Carrozzo si è dapprima intrattenuto con il personale per poi compiere una serie di visite istituzionali alle autorità cittadine. Il Generale è stato ricevuto dal Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, dal Prefetto di Trieste, Pietro Signoriello ed infine dal Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Con tutti le tematiche affrontate hanno riguardato la sicurezza del territorio ed il rinnovato impegno dell’Arma nell’assicurare il proprio contributo al suo mantenimento. Al termine degli incontri si è poi trattenuto presso lo stand dei Carabinieri allestito in piazza Unità in occasione della Barcolana. L’ultimo impegno previsto per la giornata è la partecipazione alla conferenza che si terrà nel pomeriggio al Trieste Convention Center i cui relatori, esperti del Comando Carabinieri Forestali, Ambientali ed Agroalimentari tratteranno dell’evoluzione e della protezione dell’ambiente nel Nord Est d’Italia.