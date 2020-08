Il “Concerto all'Alba” ritorna ma in veste digital

Ritorna domenica 9 agosto, ma quest'anno esclusivamente in veste digital, con diretta streaming dalla terrazza del Magazzino 42 della Stazione Marittima, senza pubblico “in presenza” per i noti motivi di necessario contrasto al Covid-19, il “Concerto all'Alba”, tradizionale appuntamento conclusivo della rassegna “Trieste Estate”. A farci sognare, a partire dalle ore 4.50, ci sarà stavolta Francesco De Luisa, diplomato in pianoforte e laureato in jazz presso il Conservatorio "G. Tartini" di Trieste, con all'attivo numerose collaborazioni ed esibizioni in Italia e all'estero.

Il concerto, ultima tappa - come detto - della rassegna “Trieste Estate 2020” organizzata dal Comune di Trieste, è curato dalla Casa della Musica / Scuola di Musica 55 nell'ambito dell'ormai storico festival “TriesteLovesJazz”, che nelle scorse edizioni ha accolto importanti nomi della scena jazz italiana e internazionale dando nel contempo spazio al talento musicale locale. L'imperdibile evento, che quest'anno non potrà purtroppo godere della presenza del pubblico, sarà visibile collegandosi in diretta al profilo Facebook del Comune di Trieste, anche senza registrazione alla piattaforma. Inoltre, per i meno mattutini, il concerto sarà disponibile, nei giorni successivi, sul canale Youtube del Comune, dove sono pubblicati anche tutti gli altri video integrali del “cartellone” di “Trieste Estate 2020”. La musica torna così a emozionare, nella suggestiva cornice del mare di Trieste, nell'attesa che le splendide location cittadine possano tornare a riempirsi di pubblico.