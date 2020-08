Il delivery e il take away diventano itineranti e su misura: ecco "Maracaiba"

Si chiama “Maracaiba”. E’ il nuovo format destinato a rivoluzionare il mondo del delivery e del take away, ed è made in Fvg. In pratica “Maracaiba” unisce la vivacità di una festa di piazza alla varietà di un ristorante, con un’offerta che diventa itinerante e su misura. «Per rendere indimenticabile il pranzo sotto l’ufficio, una cena a casa con gli amici, uno snack in spiaggia o solo uno spuntino al volo – raccontano gli ideatori del format – abbiamo capito che non servono tavoli o coperti, non serve neanche un ristorante fisico perché i nostri food truck saranno sempre a disposizione della clientela».

Come funziona

Ogni giorno “Maracaiba” si sposterà lungo il Friuli Venezia Giulia e in tempo reale sarà possibile localizzare i mezzi con la M hawaiana tramite il sito internet. A quel punto il cliente non dovrà fare altro che scegliere se recarsi di persona al food truck di “Maracaiba” per ritirare la sua ordinazione take away, oppure sfruttare il servizio a domicilio con le “maracaiba cars” (servizio attivo in un raggio di 10 km rispetto alla location giornaliera del truck, e comunque in tutte le quattro province del Fvg).

Ogni giorno quindi lo staff di “Maracaiba” visiterà un nuovo posto, dando la possibilità a tutti di essere raggiunti dalla proposta gastronomica contraddistinta dalla M hawaiana. «Siamo sempre in movimento – assicurano dallo staff di “Maracaiba” – partiremo dalla nostra regione, e la nostra missione, nel futuro più prossimo, è arrivare in tutta Italia».

Menù

Tre le pietanze disponibili nel food truck di “Maracaiba”: Maki (un sushi rivisitato fondendo la cultura Giapponese a quella Sud Americana), Poke (una gustosa insalata esotica) e Bao (un panino irresistibile). Non mancheranno le proposte vegetariane e vegane e un menù dedicato ai più piccoli (Maracaiba kids). Disponibili anche i dolci per chiudere in bellezza ogni pasto.

Il servizio proposto da “Maracaiba” sarà attivo in maniera continuativa 7 giorni su 7, sia a pranzo che a cena. Al di là degli spostamento del food truck, il servizio di delivery sarà sempre attivo nei comuni di Udine, Pasian di Prato, Martignacco, Pradamano, Remanzacco, Tavagnacco, Feletto e Pagnacco. Per ulteriori info www.maracaiba.it (sito vetrina che a breve sarà implementato con gli spostamenti del food truck).