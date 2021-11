Il Fvg è in Zona gialla: cosa cambia da oggi

Da oggi il Fvg è in zona gialla ed entra in vigore, con una settimana di anticipo rispetto al resto d’Italia, il Super Green Pass (solo per vaccinati e guariti), che sarà richiesto per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione e locali al chiuso, cerimonie pubbliche e discoteche. La mascherina è obbligatoria anche all’aperto, tranne per le passeggiate in luoghi isolati o durante l’attività fisica (sempre all’aperto). Ancora non è chiaro se la certificazione rafforzata sarà richiesta per consumare al banco, in tal senso la Regione ha chiesto chiarimenti al Governo, che in giornata dovrebbe dare una risposta univoca. La nostra regione è l’unica “zona gialla” in Italia per il momento, e il provvedimento resterà in vigore almeno fino al 12 dicembre.

Le capienze rimangono le stesse della zona bianca: il 75% per gli stadi, il 100% per cinema e teatri e il 50% nelle discoteche ma, come spiegato, solo chi è munito di Super Green Pass potrà accedervi. Tra una settimana il Green Pass non rafforzato (quindi anche con tampone negativo) sarà richiesto anche negli alberghi, nelle docce e spogliatoi degli impianti sportivi anche all’aperto, sui mezzi pubblici, i treni nazionali e regionali, gli aerei, gli autobus urbani ed extraurbani. Con il pass base si può già da oggi accedere a piscine, palestre, centri benessere, musei e impianti sciistici di risalita.

Da oggi fino a lunedì prossimo, in attesa dell’aggiornamento della app di verifica, i possessori di Super Green Pass in Fvg dovranno esibire in forma cartacea il documento o il certificato vaccinale.