Il Fvg firma intesa con AstraZeneca: più ricerca, tecnologia e assistenza ai fragili

TRIESTE - Un accordo tra la Regione Fvg e il colosso biofarmaceutico Astrazeneca che mira a un miglioramento dei percorsi sanitari relativi alle persone con maggiori fragilità, mettendo in campo soluzioni innovative per la presa in carico dei pazienti a distanza, e prevede un potenziamento del comparto delle Scienze della vita e della ricerca scientifica al fine di attrarre investitori e startup sul territorio regionale. Il protocollo d’intesa è stato siglato oggi nella sede della regione alla presenza del presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, AstraZeneca, rappresentato dal suo country president e amministratore delegato Claudio Longo, alla presenza degli assessori regionali alla Salute, Riccardo Riccardi e al Lavoro e ricerca Alessia Rosolen.

Regione attrattiva

"L'interesse di Novartis prima e ora di AstraZeneca per il Friuli Venezia Giulia testimoniano quanto la nostra regione possa essere attrattiva", sostiene il governatore Fedriga, precisando che il protocollo è volto a creare "grandi opportunità per le piccole imprese e le startup che possono collaborare con aziende di dimensione globali". Il presidente ha poi citato una "recente ricerca di Ernst&Young, dalla quale emerge come il Friuli Venezia Giulia sia in controtendenza rispetto al trend nazionale per gli investimenti sulle start up, posizionandosi al primo posto a livello nazionale come crescita percentuale (+118 per cento) e superando in termini di valore assoluto altre regioni molto più popolose".

Innovazione e progresso

Come evidenziato dal presidente di AstraZeneca Longo, l'accordo segna l'inizio di un percorso che consentirà di realizzare studi clinici, favorendo processi di trasferimento tecnologico, di individuare iniziative per la prevenzione e il supporto della fragilità ed esplorare iniziative di salute digitale e applicazione dell'intelligenza artificiale nella genomica e nella medicina di precisione.

Intervenendo alla firma dell'accordo l'assessore Riccardi ha rilevato "l'importanza del protocollo, dato che consideriamo la collaborazione pubblico-privato un'opportunità grazie alla quale mettere insieme diverse potenzialità". L'assessore Rosolen ha quindi focalizzato l'attenzione sui rilevanti investimenti compiuti dalla Regione a sostegno dell'ecosistema delle Scienze della vita in Friuli Venezia Giulia, che oggi conta 172 imprese attive che generano un valore di produzione di 937 milioni di euro e impiegano 4768 persone. Per supportare le startup, ha dichiarato Rosolen, "la Regione ha stanziato in bilancio per il triennio 2023/2025 la cifra di 28,5 milioni di euro (18,5 programmati nel 2024 e 10 milioni nel 2025)".