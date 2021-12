Il Fvg resta in zona gialla

Il Friuli Venezia Giulia resta in zona gialla. Nonostante i dati del monitoraggio settimanale dell'ISS siano ancora solo una bozza, la permanenza nella fascia di colore è già un dato di fatto.

Come riportato dal Tgr Rai Fvg, negli ultimi cinque giorni sono stati più di 3.700 i casi di contagi e nella settimana fino a domenica il tasso dei tamponi era dell'11% contro il 10 della precedente. I focolai attivi sono più di 1900 e sono aumentata le percentuali di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive (17% contro il 14% di fine novembre) e in area medica (24%, un punto percentuale in più).

Il Friuli Venezia Giulia, assieme alla provincia di Bolzano e al Veneto, è in rosso scuro nella mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Secondo i dati della fondazione Gimbe, Trieste segna ancora una volta la maggiore incidenza settimanale per 100 mila abitanti tra le province italiane (694).