Visco in visita al parco e al museo di Miramare

MIRAMARE - Ha fatto tappa ieri pomeriggio a Miramare l’iniziativa “In viaggio con la Banca d'Italia”, un percorso che l’istituzione compie attraverso il Paese per promuovere la cultura finanziaria, raccontare la banca centrale e aprire un dialogo diretto con persone, imprese e istituzioni. Ospite d’onore è stato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che insieme al direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia Marco Martella e al direttore del Museo storico Andreina Contessa, ha incontrato i vertici e i maggiori esponenti della comunità scientifica del territorio in un incontro che si è svolto nella Sala del Trono. In precedenza, su espressa richiesta del Governatore, il direttore Contessa lo ha accompagnato a visitare il Parco storico, di cui Visco ha particolarmente apprezzato la cura e la conservazione interessandosi in particolare ai vari aspetti legati alla manutenzione. La visita si è poi protratta nelle Sale del Museo per concludersi prima dell’evento aperto dalle musiche del Quartetto d’archi del Conservatorio Tartini.