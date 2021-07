Il grande tennis torna a Padriciano con il torneo “Città di Trieste Atp Challenger”

Trieste sarà nuovamente ai vertici dell'attenzione sportiva nazionale e internazionale grazie all'ormai prossimo Torneo di tennis “Città di Trieste – ATP Challenger” che si svolgerà dal 25 luglio al 1°agosto sui campi di Padriciano. Alla presentazione del Torneo, che è coorganizzato dall'A.S.D. Tennis Events Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste, sono interven uti il Sindaco Roberto Dipiazza, l’assessore regionale agli Enti Locali Pierpaolo Roberti, l’assessore comunale allo Sport Giorgio Rossi, il Presidente FIT (Federazione Italiana Tennis) FVG Antonio De Benedittis, del prof. Francesco Franzin presidente dello storico Tennis Club Triestino, sodalizio ospitante la kermesse, con Piero Tononi, vicepresidente di Tennis Events FVG e direttore del Torneo e di Luigi Matarazzo, d irettore generale della Divisione Navi Mercantili di Fincantieri, sponsor principale dell'intera manifestazione.

Ha introdotto l'illustrazione dell'evento il direttore del Torneo e vicepresidente della Tennis Events FVG Piero Tononi che ha rimarcato innanzitutto il forte sviluppo avuto dalla manifestazione in questa occasione, anche in termini di supporti economici e, quindi, di ricchezza di premi. Infatti, grazie a i decisivi contributi giunti dalla Regione Autonoma FVG e dal “main sponsor” Fincantieri, che Tononi ha vivamente ringraziato, “ Siamo riusciti a portare per il secondo anno consecutivo questa manifestazione che porta importanti ricadute economiche sul territorio vista la grande partecipazione di squadre, dirigenti, allenatori che alloggiano negli alberghi e che nella prima edizione ha lanciato campioni italiani come Lorenzo Musetti. Tra i nomi di tennisti attesi: il bosniaco Damir Dzumur e il francese Antoine Hoang oltre all’argentino Sebastian Baez e altri giocatori di altissimo livello quali Flavio Cobolli e Filippo Nardi. La novità di quest’anno, ha tra l’altro aggiunto Tononi, è l’illuminazione del campo n.3 per assistere alle partite serali con una tribuna da 200 posti”.