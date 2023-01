Nuove visioni ed idee per il territorio, i progressisti lanciano "Il Monfalconese"

Nasce "Il Monfalconese", nuovo periodico mensile che punta a far circolare visioni, idee e proposte innovative per il territorio del monfalconese. L'idea è dell'Associazione Culturale e Politica Officina di Ideali Progressisti per Monfalcone, nata a seguito delle elezioni comunali di giugno 2022. "Nasciamo come lista civica progressista - ha spiegato Davide Strukelj -. Dopo le elezioni ci siamo organizzati per dare seguito ad un'esperienza che ha messo insieme tante persone avvicinatesi all'idea di un civismo progressista per costruire un'opzione politica diversa". Il sodalizio è stato quindi formalmente costituito il 18 novembre dello scorso anno.

Il mensile

Il mensile, aperto ai contributi di tutti i cittadini, è disponibile sia in formato cartaceo, in tiratura totale di 1500 copie, e nel formato digitale (su richiesta alla mail redazione@ilmonfalconese.it). Le copie cartacee verranno così distribuite: 500 saranno disponibili presso la sede dell'associazione in Corso del Popolo e le altre mille verranno distribuite casa per casa nei rioni a rotazione.

La direzione e il numero zero

Come riportato da II Goriziano, la direzione è affidata a Gabriele Polo, ex direttore del Manifesto e nativo di San Canzian d'Isonzo. A coordinare i lavori ci saranno Cinzia Benussi e Caterina Falchi, Manlio Comar si occuperà della segreteria di amministrazione e Omar Greco della distribuzione. Davide Strukelj e Paolo Polli saranno in amministrazione. Il numero zero, distribuito in questi giorni, tratta del territorio, della sanità, di istruzione e visione amministrativa del territorio monfalconese.