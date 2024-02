Il Nautico compie 270 anni: celebrazione in piazza Unità con 400 studenti

TRIESTE - Ben 400 studenti dell'Istituto Tecnico Nautico “Tomaso di Savoia” hanno presenziato questa mattina all'inizio delle celebrazioni per i 270 anni della scuola. Le iniziative, che si protrarranno fino al mese di maggio, sono state inaugurate questa mattina, lunedì 5 febbraio, in piazza dell'Unità d'Italia, alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza, del presidente del Consiglio comunale Francesco Panteca e del dirigente scolastico Francesco Fazari con i docenti e alunni. Per l'occasione sono state scattate scenografiche fotografie di gruppo, dove tutti gli alunni indossavano un abbigliamento omogeneo, caratterizzato da camicia bianca e pantalone nero, a testimonianza della volontà di introdurre le divise da parte dell'Istituto. Le celebrazioni proseguiranno con varie iniziative fino al 13 maggio, data assurta ad anniversario della fondazione, avvenuta nel 1754, dell'allora Scuola di Nautica di Trieste a opera del padre gesuita Francesco Saverio Orlando su indicazione dell'imperatrice Maria Teresa D'Austria. “È intenzione dell'Amministrazione comunale contribuire a promuovere una delle scuole più celebri e antiche di Trieste - ha dichiarato il sindaco Dipiazza -, che rappresenta un'eccellenza della città”.