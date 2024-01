Un mini paesaggio carsico nel nuovo volto dell'area ex Tripcovich

Richiami al paesaggio carsico, con una fontana e uno spazio aperto che lascerà visibili i portali del Porto Vecchio e l’aggiunta di alcuni alberi: sono alcune delle linee guida relative al progetto per l’area tra largo Santos e piazza Libertà, che sono state presentate oggi, giovedì 11 gennaio, in una conferenza stampa in municipio. Nel dettaglio sarà mantenuto lo spazio aperto lasciato dalla demolizione della Sala Tripcovich, con un ripensamento dello spazio e l’introduzione del tema della natura in ambito urbano.

Anche se i dettagli verranno resi noti in una successiva fase (quando sarà pronto il progetto esecutivo) è stato anticipato che ci sarà un richiamo al carso, simbolo della biodiversità del territorio, con un “micropaesaggio” dove emergerà la roccia carsica. Si chiamerà Occhio di Massimiliano, in riferimento a Miramare. Sarà inoltre mantenuta la piazza complessiva e la visibilità dei portali storici del Porto Vecchio, oggi Porto Vivo, in coerenza con il parco lineare di prossima realizzazione. Non mancherà il collegamento ciclabile tra le rive e la stazione ferroviaria e non solo saranno mantenuti gli alberi già presenti, ma ne saranno aggiunti altri. Ci sarà inoltre un riferimento al torrente Chiave, il corso d’acqua sotterraneo che scende dal Carso e sfocia nel mare, proprio in prossimità della piazza. Il progetto è del paesaggista Andreas Kipar in collaborazione con il dipartimento tecnico del Comune di Trieste.

Il sindaco Dipiazza ha dichiarato che “Si tratta di un'idea concepita assieme all'architetto Kipar, prima della demolizione della Sala Tripcovich” e lo scopo è quello di “stimolare chi entra a Trieste attraverso la porta principale a visitare anche il resto dell'offerta della citta”.

“Il progetto di fattibilità arriverà al vaglio della giunta è già stato approvato dagli uffici tecnici”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, specificando che “tutto è stato condiviso con la soprintendenza già nella progettazione iniziale. Tra qualche mese avremo l’esecutivo e, con le risorse in casa, potremo bandire la gara, che auspico riuscirà a partire entro l’anno”.

L'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti ha dichiarato che questo progetto di rigenerazione urbana è una scommessa vincente per l'Amministrazione comunale e per la Regione che l'ha finanziata con quasi 2,7 milioni nell'ambito degli interventi della concertazione” nella legge di stabilità 2024, che "ha previsto per Trieste anche i due milioni di euro per il rifacimento nella pista di atletica e dell'impianto di illuminazione dello stadio Grezar, mentre ulteriori risorse consentiranno di sbloccare il campus di via Rossetti, dove sorgerà un nuovo polo scolastico".