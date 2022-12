Il Partito Animalista contro i fuochi d'artificio: "Dipiazza rinunci"

"Il sinaco Dipiazza e l'amministrazione triestina rinuncino ai fuochi d'artificio previsti per il 31 dicembre". E' questa la richiesta del Partito Animalista Italiano sezione di Trieste. Secondo il partito animalista, questo spettacolo meraviglioso, che incanta adulti e bambini, "comporta rischi per la sicurezza umana, danni all'ambiente e agli animali, oltre a ricordare il fragore delle bombe in zone di guerra". Inoltre, come si legge nella nota stampa, "in un periodo economicamente difficile per molti, la scelta di "bruciare" somme consistenti di denaro appare eticamente difficile da sostenere". Per il Partito Animalista "la gioia di poche persone non deve ridurre la qualità di vita di tanti altri".