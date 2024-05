Il progetto del Porto Vecchio sbarca in Irlanda come esempio di rigenerazione urbana

TRIESTE - Il progetto del Porto Vecchio - Porto Vivo approda in Irlanda come "esempio di rigenerazione urbana", in occasione della seconda conferenza di urbanistica organizzata da Academy of Urbanism e Royal Institute of the Architects of Ireland. Una delegazione del Comune di Trieste è arrivata a Galway per illustrare,nelle giornate del 29 e 30 maggio, il progetto di riqualificazione urbana Porto Vecchio - Porto Vivo, il ripristino del lungomare di Barcola a seguito del maltempo eccezionale dell'autunno 2023 e più in generale le progettualità per la linea di costa vengono così illustrati nell'ambito della due giorni intitolata "Lifelong Neighbourhoods: Planning, designing, and delivering the 21st century neighbourhood".

Lo scorso anno Trieste è stata selezionata come candidata per il premio Città Europea 2023 e poi inserita nella rosa di città in valutazione per ottenere lo stesso premio, insieme a Malaga e Mechelen: ciò in base ai sopralluoghi effettuati in città dalla Academy of Urbanism e anche ai progetti e ai piani di sviluppo predisposti dal Comune. Trieste è risultata vincitrice nella terna dei finalisti per il 2023, ed è stata quindi invitata dall’Academy of Urbanism a presentare i suoi successivi sviluppi in occasione del convegno a Galway. Presenti il dirigente Giulio Bernetti e il responsabile Roberto Prodan. Si parlerà questo pomeriggio dei progetti di riqualificazione urbana nella conferenza "Trieste: Coastal Transformation", nella sessione pomeridiana della giornata dedicata alle Città europee esemplari, accanto ad esempio a Cambridge, Galway, Sunderland, Trumpington e Newcastle, davanti a una platea internazionale. Ciò accade dopo il secondo anno consecutivo al principale evento fieristico nel settore immobiliare svoltosi a Cannes a marzo. Lo stesso progetto sul Porto Vecchio, inoltre, era stato portato dal Comune di Trieste a Sarajevo a maggio 2023, in occasione dell'ottavo Forum dell'Unione Europea sulle strategie per la Regione Adriatico-Ionica.