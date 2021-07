Muggia Vecchia diventa set cinematografico per la serie con Zingaretti

Muggia Vecchia si è trasformata oggi in un set cinematografico per accogliere la troupe de “Il Re”, serie tv di Sky, che vede come protagonista Luca Zingaretti. La serie, articolata in otto episodi e diretta da Giuseppe Gagliardi, racconta le vicende di Bruno Testori che lavora nel carcere San Michele. Dentro il carcere, il protagonista eserciterà una sua personalissima idea di giustizia. Prodotta da Lorenzo Mieli e The Apartment con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, la nuova serie Sky Original, per cui sono già iniziate le riprese, uscirà in autunno.

Foto tratte dalla pagina Facebook Basilica Santuario di Muggia Vecchia