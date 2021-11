Il sindaco incontra il presidente dell’associazione Alpini: “Collaborazione e impegno comune”

Il forte legame che unisce Trieste agli Alpini è stato ribadito ieri, lunedì 15 novembre, nel corso del cordiale incontro, svoltosi nel salotto azzurro del palazzo municipale, tra il sindaco Roberto Dipiazza e il presidente nazionale dell’A.N.A. Sebastiano Favero, che era accompagnato dai vertici della Sezione A.N.A. “Guido Corsi”, rappresentati dal presidente Paolo Candotti, con i vicepresidente vicario Giorgio Bailo e il segretario Franco Klamert.

Nella visita sono stati ricordati gli ottimi rapporti della città con l’Associazione Alpini e i momenti più significativi di collaborazione e impegno comune, nonché la storica adunata nazionale del 2004, in occasione del 50esimo anniversario del ritorno di Trieste all’Italia.