Il sindaco riceve i genitori di Sveva, la piccola cestista scomparsa

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto in Municipio i genitori di Sveva, la piccola cestista triestina scomparsa tragicamente un anno fa, in occasione della ricorrenza del suo compleanno.

Mamma Marta e papà Paolo hanno fondato l’Associazione di promozione sociale #IoTifoSveva, senza scopo di lucro, in memoria della piccola, del suo incredibile coraggio e altruismo, con l’obiettivo di stimolare il benessere psicologico e il buonumore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie organizzando iniziative per portare un pò di svago e serenità nelle corsie d’ospedale ai piccoli pazienti. Nel corso del cordiale incontro, ricordando la piccola Sveva hanno parlato dell’attività in corso e dei propositi futuri, rivolgendo a Dipiazza un sentito ringraziamento per la sincera vicinanza e la sensibilità dimostrate in svariate occasioni. E proprio nel segno dell’amicizia e della vicinanza, anche da parte della cittadinanza, il Sindaco ha poi voluto donare ai genitori Marta e Paolo la targa con il simbolo dell’Alabarda del Comune di Trieste.