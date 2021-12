Il teatro come ripartenza, presentato il numero invernale di IES

La ripartenza dei teatri, quel palcoscenico sul mondo rappresentato dalle realtà artistiche di Trieste. La XV edizione di IES, il trimestrale turistico edito dalla Prandicom, è stato presentato nella serata di oggi 10 dicembre, nella sala del palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio. Nella serata condotta dal direttore Giovanni Marzini, si sono alternati i protagonisti dei teatri cittadini. Dal Rossetti al Miela, dalla Società dei Concerti alla Contrada, la serata ha visto l'inaugurazione della mostra "Gallery", undici QR code posizionati in sala, per la curiosità del pubblico. Non solo teatri, ma anche musica, un portfolio ricchissimo e molto altro. L'augurio nell'andare a teatro è quello di sempre. Che quella presenza, in fondo, si possa replicare.