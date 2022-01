Condannato Ugo Rossi, cinque mesi al consigliere no vax

Ugo Rossi è stato condannato a cinque mesi e al pagamento delle spese processuali nel processo che l'ha visto imputato per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale e lesione aggravata a seguito dei fatti avvenuti all'ufficio postale di San Giovanni lo scorso 21 settembre. Il consigliere no vax, che usufruisce della condizionale, è andato via subito dopo la sentenza emessa dal giudice Poilucci. Rossi dovrà pagare 2500 di riscarcimento danni alle parti civili, più le spese.